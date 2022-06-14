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30 минут назад

Горилла преследовала собаку в сафари-парке и попала на видео

Александр Кузьмин

В американском сафари-парке горилла погналась за собакой, которая случайно оказалась в вольере с приматом. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как обезьяна преследует незваного гостя, который носится по вольеру. Пса от разгневанного обитателя зоопарка спасли смотрители.

«Специалистам удалось быстро и безопасно вывести собаку из вольера, после чего пса передали местному Обществу защиты животных. На животном не было ни ошейника, ни микрочипа, поэтому его хозяина все еще ищут», – говорится в сообщении канала.

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