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45 минут назад

В офисе Зеленского предпочли поставки оружия статусу кандидата в ЕС

Елена Прошина

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки оружия Киеву более важным вопросом, чем предоставление страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным», — заявил он.

По мнению Арестовича, статус кандидата не дает никаких преимуществ. В пример он привел Турцию, которая уже долгое время «сидит в кандидатах».

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Напомним, что Турция стала кандидатом в члены Евросоюза с 1999 года. С конца нулевых годов процесс евроинтеграции страны фактически остановился из-за ряда проблем. В частности, в ЕС недовольны большой ролью армии в политике Турции, нарушением демократических прав граждан и конфликтом с Кипром.

В мире,Видео,Алексей Арестович,ЕС,
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