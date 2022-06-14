В офисе Зеленского предпочли поставки оружия статусу кандидата в ЕС

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки оружия Киеву более важным вопросом, чем предоставление страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным», — заявил он.

По мнению Арестовича, статус кандидата не дает никаких преимуществ. В пример он привел Турцию, которая уже долгое время «сидит в кандидатах».