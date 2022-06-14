В офисе Зеленского предпочли поставки оружия статусу кандидата в ЕС

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки оружия Киеву более важным вопросом, чем предоставление страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным», — заявил он.
По мнению Арестовича, статус кандидата не дает никаких преимуществ. В пример он привел Турцию, которая уже долгое время «сидит в кандидатах».
Напомним, что Турция стала кандидатом в члены Евросоюза с 1999 года. С конца нулевых годов процесс евроинтеграции страны фактически остановился из-за ряда проблем. В частности, в ЕС недовольны большой ролью армии в политике Турции, нарушением демократических прав граждан и конфликтом с Кипром.