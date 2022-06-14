Умер актер из "Брюса Всемогущего" Филип Бэйкер Холл

Американский актер Филип Бейкер Холл, известный второстепенными ролями в таких фильмах, как "Брюс Всемогущий" и "Час пик", умер в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник сообщил портал Deadline.
По его информации, Холл умер у себя дома в воскресенье, окруженный семьей. Причина смерти не уточняется.
Российский зритель может знать Холла по его второстепенным ролям в таких фильмах, как как "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights, 1997), "Шоу Трумана" (The Truman Show, 1998), "Час пик" (Rush Hour, 1998) и "Брюс Всемогущий" (Bruce Almighty, 2003), однако более широкую известность ему принесли эпизодические роли в сериалах "Сайнфелд" (1989-1998) и "Умерь свой энтузиазм" (2000 - н.в.).