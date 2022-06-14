Умер актер из "Брюса Всемогущего" Филип Бэйкер Холл

Американский актер Филип Бейкер Холл, известный второстепенными ролями в таких фильмах, как "Брюс Всемогущий" и "Час пик", умер в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник сообщил портал Deadline.

Фото: AP Photo/Philip Baker Hall AP Photo/Philip Baker Hall

По его информации, Холл умер у себя дома в воскресенье, окруженный семьей. Причина смерти не уточняется.