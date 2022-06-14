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1 час назад

Суд на Украине запретил деятельность партии "Наши"

ТАСС

Суд во Львове запретил политическую партию "Наши", ее имущество будет передано государству. Об этом во вторник сообщило общественное движение "Честно" со ссылкой на представительницу Министерства юстиции Украины.

На Украине запретили деятельность партии "Наши"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую Минюст считает пророссийской, - говорится в сообщении на странице движения в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Имущество партии "Наши" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству".

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