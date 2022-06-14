На Украине запретили деятельность партии "Наши"

"Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую Минюст считает пророссийской, - говорится в сообщении на странице движения в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Имущество партии "Наши" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству".