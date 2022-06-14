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30 минут назад

ООН предупредила об угрозе для половины человечества

Lenta.ruиещё 5

Климатические изменения и их последствия уже стали угрозой почти для половины человечества. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время видеообращения на Австрийском мировом саммите, пишет ТАСС.

"В опасной зоне": ООН предупредила об угрозе для половины человечества
Фото: ReutersReuters

«Окно возможностей для предотвращения худших последствий климатического кризиса быстро закрывается. Наша планета уже потеплела на 1,2 градуса», — заявил генсек.

Гутерриш также подчеркнул необходимость сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и полностью компенсировать эмиссии к середине века.

Глава ООН отметил, что при выполнении текущих национальных обязательств по климату достичь таких результатов не удастся — уровень выбросов, по его оценкам, повысится на 14 процентов к концу этого десятилетия. Гутерриш добавил, что в 2021 году объем эмиссий не снизился, а вырос на 6 процентов.

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«Позвольте сказать прямо: национальные обязательства недостаточны. И это не только мое мнение. Пока власти многих стран тянут время, бездействие ведет к тяжелейшим последствиям. Изменения климата уже ощущаются, и около половины человечества находится в опасной зоне», — заключил генсек.

Ранее аналитики консалтингово-аудиторской сети FinExpertiza выяснили, что в 2021 году Россия стала сильнее загрязнять планету — объем выбросов парниковых газов вырос на 1,5 процента, до 17,2 миллиона тонн. Увеличению уровня эмиссий и его приближению к допандемийному уровню, по словам экспертов, поспособствовали восстановление экономики и рост числа зарегистрированных предприятий-загрязнителей.

В мире,Экология,Антониу Гутерриш,ООН,
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