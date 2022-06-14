"В опасной зоне": ООН предупредила об угрозе для половины человечества

Климатические изменения и их последствия уже стали угрозой почти для половины человечества. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время видеообращения на Австрийском мировом саммите, пишет ТАСС.
«Окно возможностей для предотвращения худших последствий климатического кризиса быстро закрывается. Наша планета уже потеплела на 1,2 градуса», — заявил генсек.
Гутерриш также подчеркнул необходимость сократить выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и полностью компенсировать эмиссии к середине века.
Глава ООН отметил, что при выполнении текущих национальных обязательств по климату достичь таких результатов не удастся — уровень выбросов, по его оценкам, повысится на 14 процентов к концу этого десятилетия. Гутерриш добавил, что в 2021 году объем эмиссий не снизился, а вырос на 6 процентов.
«Позвольте сказать прямо: национальные обязательства недостаточны. И это не только мое мнение. Пока власти многих стран тянут время, бездействие ведет к тяжелейшим последствиям. Изменения климата уже ощущаются, и около половины человечества находится в опасной зоне», — заключил генсек.
Ранее аналитики консалтингово-аудиторской сети FinExpertiza выяснили, что в 2021 году Россия стала сильнее загрязнять планету — объем выбросов парниковых газов вырос на 1,5 процента, до 17,2 миллиона тонн. Увеличению уровня эмиссий и его приближению к допандемийному уровню, по словам экспертов, поспособствовали восстановление экономики и рост числа зарегистрированных предприятий-загрязнителей.