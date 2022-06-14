Робот-каскадер врезался в стену в «Диснейленде». Видео

В Калифорнии человек-паук врезался в стену здания в «Диснейленде». Робот-каскадер во время исполнения трюка не смог перепрыгнуть через строение и, промахнувшись, эпично налетел на стену дома. Провал супергероя запечатлели на видео посетители парка развлечений. Соответствующую запись публикует телеканал «Москва 24».
По словам организаторов выступления, никто из людей не пострадал. Под маской человека-паука, совершившего неудачный прыжок, был специально обученный робот-каскадер.
Ранее сообщалось, что под танцорами в Калужской области обрушилась сцена во время праздничного концерта, посвященного Дню города.