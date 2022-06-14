Херсонских бизнесменов избавят от украинских налогов

Херсонские бизнесмены смогут не платить украинские налоги и сами будут выбирать между двумя видами налогообложения: с оборота или единый налог. Сейчас военно-гражданская администрация региона начала ставить на учет фирмы и предпринимателей.
«Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщает о начале процедуры постановки на учет юридических лиц и предпринимателей. В течение дня после постановки на учет необходимо открыть расчетный счет в отделении уполномоченного банка», - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Ранее глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе бивалютной зоны. Российский рубль в области получит хождение наряду с гривной по курсу два к одному. Область перешла под контроль России в середине марта, спустя еще месяц была сформирована военно-гражданская администрация.