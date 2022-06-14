Мощный лесной пожар в Южной Калифорнии сняли на видео

В Южной Калифорнии снова сражаются с лесными пожарами. Накануне загорелись территории, расположенные возле автомагистрали. Кадры тушения мощного возгорания публикуют в соцсетях.

По некоторым данным, причиной возникновения пожаров могли стать не только погодные условия, но и человеческий фактор: один из туристов был задержан по подозрению в умышленном поджоге.