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57 минут назад

Мощный лесной пожар в Южной Калифорнии сняли на видео

Александр Кузьмин

В Южной Калифорнии снова сражаются с лесными пожарами. Накануне загорелись территории, расположенные возле автомагистрали. Кадры тушения мощного возгорания публикуют в соцсетях.

На кадрах видны охваченные пламенем деревья возле автотрассы. Из-за сильно задымления прибывшие на место происшествия огнеборцы отходят к машине.

По некоторым данным, причиной возникновения пожаров могли стать не только погодные условия, но и человеческий фактор: один из туристов был задержан по подозрению в умышленном поджоге.

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