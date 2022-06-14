Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

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«Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС», — сказал Хакимов.

Спецпредставитель президента уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.

Напомним, что во вторник, 14 июня, в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС. Сейчас Белоруссия имеет статус наблюдателя в организации.