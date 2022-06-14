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1 час назад

Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС

Елена Прошина

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС
Фото: ТАССТАСС

«Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС», — сказал Хакимов.

Спецпредставитель президента уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.

Напомним, что во вторник, 14 июня, в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС. Сейчас Белоруссия имеет статус наблюдателя в организации.

Сам союз основан лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года ее полноправными членами стали Индия и Пакистан.

В мире,Бахтиер Хакимов,ШОС,
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