Белоруссия подготовила заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
«Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС», — сказал Хакимов.
Спецпредставитель президента уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено Советом Министров Республики Беларусь.
Напомним, что во вторник, 14 июня, в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС. Сейчас Белоруссия имеет статус наблюдателя в организации.
Сам союз основан лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года ее полноправными членами стали Индия и Пакистан.