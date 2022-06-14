Опубликовано видео 140-километрового забора между Польшей и Белоруссией

Решение построить забор между странами было принято польскими властями прошлым летом. Его причиной стал наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые направлялись в Европу через Белоруссию. Строительные работы планируется завершить к началу июля. На границе будет также установлена полоса заграждения и электрические шлагбаумы.