Байден захотел баллотироваться на второй срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения, что возраст или усталость президента Джо Байдена могут стать проблемой для его заявки на переизбрание. Об этом сообщает CNN.

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Жан-Пьер добавила, что 79-летний Байден неоднократно говорил о планах баллотироваться в 2024 году; «президент планирует сделать то, что планирует», заявила она.

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«Этот вопрос [о состоянии Байдена - прим.ред.] даже не стоит задавать», - подчеркнула Жан-Пьер на встрече с журналистами.

Она отметила, что президент и его команда за последние несколько дней побывали в Нью-Мексико и в Калифорнии.

«О, черт возьми, он президент Соединенных Штатов, вы знаете, даже я не могу угнаться за ним. <…> Просто посмотрите на работу, которую он делает, на то, как он работает для американской общественности», - заявила Жан-Пьер.

Она раскритиковала статью в New York Times, в которой цитировался бывший главный стратег Барака Обамы и политический обозреватель CNN Дэвид Аксельрод, назвавший возраст Байдена «серьезной проблемой» для переизбрания. Жан-Пьер назвала это слухами и «ошибкой».

«Нас волнует не это - нас волнует, как мы собираемся помочь американскому народу? Как мы собираемся сделать его жизнь лучше? Об этом говорит президент. На этом он сфокусирован. И этому мы собираемся продолжать уделять внимание», - подчеркнула представитель Белого дома.

В апреле СМИ писали, что Байден сообщил Обаме о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Чуть раньше во время пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал журналистам, что «было бы очень хорошо», если бы он выдвинулся на следующих выборах. В то же время он отмечал, что его планы могут быть нарушены «судьбой».

«Я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если бы я был в том же состоянии здоровья, в каком я сейчас, если бы я был в добром здравии, то, на самом деле, я бы снова баллотировался», - говорил он в недавнем интервью.

Байден стал самым старым президентом США в истории - он вступил в должность в возрасте 78 лет. Если Байдену удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.