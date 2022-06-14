Папа Римский захотел встретиться с патриархом Кириллом

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах», – напомнил понтифик в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса. Он указал, что из-за конфликта на Украине «по взаимному согласию» было решено перенести встречу на более поздний срок, «чтобы диалог не был неправильно понят», передает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.