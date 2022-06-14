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1 час назад

Папа Римский захотел встретиться с патриархом Кириллом

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре.

Папа Римский захотел встретиться с патриархом Кириллом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах», – напомнил понтифик в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса. Он указал, что из-за конфликта на Украине «по взаимному согласию» было решено перенести встречу на более поздний срок, «чтобы диалог не был неправильно понят», передает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa.

«Я надеюсь встретиться с ним <…> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», – сказал Франциск.

В апреле глава Римско-католической церкви подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре нынешнего года в Казахстане.

Напомним также, папа Римский отметил высокий уровень организации II Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который прошел в начале июня в Калининграде.

В мире,ФРАНЦИСК,Иисус Христос,Католическая церковь,
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