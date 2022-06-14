Еврокомиссия приняла решение по получению Украиной статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с прошедшими 13 июня дебатами в ЕК.

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По словам собеседников газеты, члены комиссии также поддержали предоставление статуса кандидата Молдавии, но с меньшим доверием отнеслись к Грузии, «которая пострадала от политических беспорядков и заметно отступила от демократии».

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Дебаты в ЕК последовали за «неожиданным» визитом ее главы Урсулы фон дер Ляйен в Киев, где она обсудила заявку Украины на членство в ЕС с президентом Владимиром Зеленским. Это была вторая поездка фон дер Ляйен в украинскую столицу с начала кризиса.

По словам источников Politico, в ЕК «остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния».

После рекомендации ЕК потребуется единодушное одобрение кандидатского статуса Украины со стороны представителей всех 27 стран в Европейском совете. По данным газеты, Евросовет рассмотрит этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Официальные лица и дипломаты заявили Politico, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против статуса для Украины.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.