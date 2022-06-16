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35 минут назад

Власти Пакистана отменили субсидии на нефтепродукты ради сделки с МВФ

ТАССиещё 1

Правительство Пакистана приняло решение об отмене государственных субсидий на нефтепродукты в рамках выполнения условий для возобновления программы финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в четверг сообщила газета Dawn со ссылкой на министра финансов и доходов исламской республики Мифтаха Исмаила.

Пакистан отменил субсидии на нефтепродукты ради сделки с МВФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это третье повышение цен на нефтепродукты <...>, - пишет издание. - С 26 мая цены на высокоскоростное дизельное топливо, бензин, керосин и легкое дизельное топливо выросли на 83%, 56%, 73% и 68,4% соответственно".

Таким образом, начиная с 16 июня бензин в Пакистане будет продаваться по 233,89 пакистанских рупий за литр (1,13 долл. США), высокоскоростное дизельное топливо - по 263,31 пакистанских рупий за литр (1,27 долл. США), легкое дизельное топливо - по 207,47 пакистанских рупий за литр (1 долл. США) и керосиновое масло - по 211,43 пакистанских рупий за литр (1,02 долл. США).

По словам министра, данный шаг стал неизбежным из-за решения предыдущих властей Пакистана о заморозке цен на топливо и текущей ситуации на мировом рынке нефтепродуктов. Отмена субсидий была необходима "для спасения страны от дефолта", добавил глава Минфина, отметив, что "правительство больше не несет убытки от продажи нефтепродуктов".

В прошлом месяце МВФ отказался возобновить предоставление денежных средств Пакистану в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) до тех пор, пока власти страны не отменят субсидии на топливо и электроэнергию.

Программа финансовой помощи для Пакистана в размере около 6 млрд долларов была одобрена руководством фонда 3 июля 2019 года. Первые шесть траншей МВФ, уже предоставленные Исламабаду, составили в сумме 3 млрд долларов. В настоящее время проходит седьмой обзор выполнения Пакистаном требований фонда в рамках EFF, состоящих в структурном реформировании государственной финансовой системы и экономики.

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