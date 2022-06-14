В офисе Зеленского озвучили главную цель Киева

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к Европейскому союзу с просьбой поделиться оружием. Он считает, что это будет гораздо полезнее, чем предоставить стране фантомный статус члена Евросоюза, который никак не поможет Украине в противостоянии России. Об этом сообщает «mk.ru».

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

«Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным», — заявил он.

Арестович считает, что статус кандидата в ЕС не даст Украине никаких преимуществ, в отличие от статуса полноправного члена Евросоюза. В качестве примера он назвал Турцию.

«Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем», — указал он.

Издание напоминает, что Турция подала заявку на кандидатство в ЕС в 1987 году. Государство получило статус кандидата в 1999 году, однако на сегодняшний день так и не стало полноправным членом Европейского союза.