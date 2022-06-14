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55 минут назад

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Говорит Москваиещё 1

Местные жители сообщили об одном погибшем с таджикской стороны.

Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку из минометов
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Киргизские военные обвинили таджикистанских пограничников в использовании миномётов и гранатомётов.

Пограничные представители двух стран провели телефонные переговоры. На место выехали начальники погранотрядов сторон.

Официальный Душанбе о случившемся пока не сообщает, но очевидцы рассказали о гибели солдата-срочника. По их словам, местная больница готовится к приёму раненых.

Между Киргизией и Таджикистаном нет договорённости по 460 из 970 километров границы. Из-за этого страны периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты.

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