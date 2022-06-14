Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку из минометов

Официальный Душанбе о случившемся пока не сообщает, но очевидцы рассказали о гибели солдата-срочника. По их словам, местная больница готовится к приёму раненых.

Между Киргизией и Таджикистаном нет договорённости по 460 из 970 километров границы. Из-за этого страны периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты.