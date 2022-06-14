"Прямая угроза": В Литве испугались российского законопроекта

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил опасения по поводу внесенного в Государственную думу РФ законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Об этом он заявил в беседе для издания Foreign Policy, сообщает РИА Новости.
По его словам, принятие этого закона будет угрозой для страны.
«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — сообщил он.
Ландсбергис пояснил, что относится к данной инициативе с повышенным вниманием, хотя ее источником были не высшие должностные лица. Он подчеркнул, что в Литве очень серьезно относятся ко всем заявлениям Москвы.
Ранее депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Как говорится в пояснительной записке, принятое в тех годы решение не должно считаться действительным, так как постановление вынес неконституционный орган. Кроме того, было зафиксировано нарушение требования ряда статей Конституции СССР.
Федоров считает, что Запад также нарушил закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как в Литве не было никакого референдума о выходе из состава СССР.