"Прямая угроза": В Литве испугались российского законопроекта

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил опасения по поводу внесенного в Государственную думу РФ законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Об этом он заявил в беседе для издания Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

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По его словам, принятие этого закона будет угрозой для страны.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — сообщил он.

Ландсбергис пояснил, что относится к данной инициативе с повышенным вниманием, хотя ее источником были не высшие должностные лица. Он подчеркнул, что в Литве очень серьезно относятся ко всем заявлениям Москвы.

Ранее депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Как говорится в пояснительной записке, принятое в тех годы решение не должно считаться действительным, так как постановление вынес неконституционный орган. Кроме того, было зафиксировано нарушение требования ряда статей Конституции СССР.