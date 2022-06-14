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1 час назад

Politico: Еврокомиссия выступила за вхождение Украины в Евросоюз

Ura.Ru

Европейская комиссия хочет дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявили сразу несколько официальных лиц, знакомых с ситуацией. Обсуждение вступления в ЕС Украины состоялось 13 июня.

Politico: Еврокомиссия выступила за вхождение Украины в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

«Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС. Дебаты в коллегии последовали за неожиданным визитом в субботу президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев», — приводит издание Politico информацию собеседников.

Для признания Украины кандидатом на вступление в ЕС нужно получить одобрение 27 глав государств и правительств в Европейском Совете. Этот вопрос рассмотрят на саммите в Брюсселе в июне, отмечает Pravda.Ru. Однако по заявлению официальных лиц, минимум три страны выступают против такого решения, пишет «Федеральное агентство новостей».

Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля этого года, президент страны Владимир Зеленский подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что государство не сможет быстро присоединиться к ЕС. Кроме того, вступление государства в Евросоюз может привести к распаду блока, так как ЕС не умеет решать большие проблемы. Россия также выступила против такого решения. Она сомневается в безобидности подобных действий.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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