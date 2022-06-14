Порноактриса дала обещание Зеленскому в случае его капитуляции

Порноактриса Лола Тейлор обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом объявить немедленную капитуляцию перед Россией. В обмен на это она пообещала переспать с ним. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на социальные сети Лолы Тейлор.