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30 минут назад

Порноактриса дала обещание Зеленскому в случае его капитуляции

Елена Прошина

Порноактриса Лола Тейлор обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом объявить немедленную капитуляцию перед Россией. В обмен на это она пообещала переспать с ним. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на социальные сети Лолы Тейлор.

Порноактриса дала обещание Зеленскому в случае его капитуляции
Фото: ВконтактеВконтакте

«Мое обращение к Зеленскому. Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты сделаешь это, то я тебе дам», — заявила она.

Порноактриса считает, что боевые действия на Украине «никому не нужны», поэтому Зеленскому стоит немедленно сдаться. Тейлор уверена, что таким образом он прекратит страдания жителей Украины.

Ее обращение осталось без ответа.

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В мире,Владимир Зеленский,
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