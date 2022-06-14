В Чехии испугались планов Польши по Украине

Исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл раскритиковал действия чешских властей. Он уверен, что Польша стремится захватить новые территории.
«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», – пишет для издания iDNES.cz Йиржи Вейгл.
Эксперт отмечает, что Германия и Австрия куда более адекватно относятся к конфликту на Украине, и Чехии стоило бы поступить так же.
Ранее «СП» писала о том, что ряд стран Евросоюза предают интересы ЕС и хотят ослабить санкции против России, пишет информационное агентство Reuters.