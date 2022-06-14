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38 минут назад

В Чехии испугались планов Польши по Украине

Свободная прессаиещё 2

Исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл раскритиковал действия чешских властей. Он уверен, что Польша стремится захватить новые территории.

В Чехии испугались планов Польши по Украине
Фото: TwitterTwitter

«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», – пишет для издания iDNES.cz Йиржи Вейгл.

Эксперт отмечает, что Германия и Австрия куда более адекватно относятся к конфликту на Украине, и Чехии стоило бы поступить так же.

Ранее «СП» писала о том, что ряд стран Евросоюза предают интересы ЕС и хотят ослабить санкции против России, пишет информационное агентство Reuters.

Запад готов принудить Киев уступить России территории

В мире,Вацлав Клаус,ЕС,
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