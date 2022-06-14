В Чехии испугались планов Польши по Украине

«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», – пишет для издания iDNES.cz Йиржи Вейгл.