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20 минут назад

Запад готов принудить Киев уступить России территории

Елена Прошина

Запад к настоящему моменту изменил свою позицию по ситуации на Украине. Теперь он готов принудить Киев к территориальным уступкам ради мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский портал AgoraVox.

Запад готов принудить Киев уступить России территории
Фото: ReutersReuters

Как пишет автор статьи, СМИ в США и странах Европейского союза перестали тиражировать новости об ошибочных действиях Москвы. Портал сообщает, что теперь Запад не может отрицать большую вероятность исхода конфликта в пользу российской стороны.

Киссинджер оправдался за свои слова о России и Украине

Портал AgoraVox отметил, что западные политики изменили свою позицию во многом благодаря успешно завершенным миссиям со стороны РФ. Теперь они всерьез рассматривают возможность пойти на компромисс, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе звучали только категоричные антироссийские заявления.

«Результат: все больше западных политиков призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — говорится в статье.

Ранее экс-госсекретаря США Генри Киссинджер обратился к западным странам с просьбой повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией. Однако затем он заявил, что после завершения боевых действий «нужно будет найти место» в мире для обоих государств.

В мире,Генри Киссинджер,Владимир Путин,ЕС,
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