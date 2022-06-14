Запад готов принудить Киев уступить России территории

Запад к настоящему моменту изменил свою позицию по ситуации на Украине. Теперь он готов принудить Киев к территориальным уступкам ради мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский портал AgoraVox.

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Как пишет автор статьи, СМИ в США и странах Европейского союза перестали тиражировать новости об ошибочных действиях Москвы. Портал сообщает, что теперь Запад не может отрицать большую вероятность исхода конфликта в пользу российской стороны.

Портал AgoraVox отметил, что западные политики изменили свою позицию во многом благодаря успешно завершенным миссиям со стороны РФ. Теперь они всерьез рассматривают возможность пойти на компромисс, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе звучали только категоричные антироссийские заявления.

«Результат: все больше западных политиков призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — говорится в статье.