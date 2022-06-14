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28 минут назад

Лукашенко анонсировал изменения в КГБ

Мир24

О совершенствовании работы спецслужб шла речь на совещании у Александра Лукашенко. Президент Беларуси принял главу администрации, госсекретаря Совбеза и председателя КГБ, сообщает «МИР 24».

Лукашенко анонсировал изменения в КГБ
Фото: ТАССТАСС

«Ясно, что ситуация усложнилась в мире. Спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. Нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя, антитеррористическая деятельность», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что уже немало сделано по реформированию Минобороны, погранвойск и МЧС. Результаты этой работы положительные. Теперь настало время изменить подходы и в Комитете госбезопасности.

В мире,Александр Лукашенко,
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