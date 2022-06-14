Лукашенко анонсировал изменения в КГБ

«Ясно, что ситуация усложнилась в мире. Спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. Нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя, антитеррористическая деятельность», – отметил Александр Лукашенко.