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56 минут назад

Трамп заявил о попытке отказать ему в участии в следующих выборам

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, не позволяет ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о попытке отказать ему в участии в следующих выборам
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZOEPA-EFE/JIM LO SCALZO

Трамп отметил, что действия палаты представителей видит как стремление отказать ему в участии в выборах и не допустить до голосования.

«Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента», — обвинил экс-президент конгрессменов в опубликованном 12-страничном заявлении.

Политик отметил, что «лидирует в опросах общественного мнения», и объяснил эту тенденцию неспособностью демократов под руководством президента Джо Байденом побороть «рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США».

«Система образования пребывает в кризисе, иммигранты штурмуют нашу границу, проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, (антиковидные) правила нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования», — заключил Трамп.

Ранее Конгресс США обвинил Трампа в организации штурма Капитолия. Соответствующие доказательства были представлены 10 июня.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Конгресс США,
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