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51 минуту назад

Названы «страны-предатели» в ЕС

Свободная пресса

Ряд стран Евросоюза предают интересы ЕС и хотят ослабить санкции против России, пишет информационное агентство Reuters.

Названы «страны-предатели» в ЕС
Фото: ReutersReuters

Среди таких стран, сообщает агентство, Италия и Венгрия. Они страдают от инфляции и роста цен на нефть и газ, а потому требуют скорейшего урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций с Российской Федерации. Кроме того, неоднозначна позиция Германии, немецкие политики не слишком охотно поддерживают конфликт с Россией.

За продолжение санкционной войны против России и всемерную, в том числе военную поддержку Украины, выступают только Польша и Прибалтика, отмечает агентство.

Ранее «СП» писала о том, что США будут предоставлять Украине полтора миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы правительства.

Евросоюзу предрекли распад в случае вступления Украины

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