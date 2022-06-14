Названы «страны-предатели» в ЕС

Ряд стран Евросоюза предают интересы ЕС и хотят ослабить санкции против России, пишет информационное агентство Reuters.
Среди таких стран, сообщает агентство, Италия и Венгрия. Они страдают от инфляции и роста цен на нефть и газ, а потому требуют скорейшего урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций с Российской Федерации. Кроме того, неоднозначна позиция Германии, немецкие политики не слишком охотно поддерживают конфликт с Россией.
За продолжение санкционной войны против России и всемерную, в том числе военную поддержку Украины, выступают только Польша и Прибалтика, отмечает агентство.
Ранее «СП» писала о том, что США будут предоставлять Украине полтора миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы правительства.