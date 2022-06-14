Названы «страны-предатели» в ЕС

Среди таких стран, сообщает агентство, Италия и Венгрия. Они страдают от инфляции и роста цен на нефть и газ, а потому требуют скорейшего урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций с Российской Федерации. Кроме того, неоднозначна позиция Германии, немецкие политики не слишком охотно поддерживают конфликт с Россией.