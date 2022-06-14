Евросоюзу предрекли распад в случае вступления Украины

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут предрек Европейскому союзу (ЕС) распад в случае принятия Украины, Грузии и Албании. По его мнению, экономическая и судебная системы этих стран не готовы к их вступлению в состав политического объединения.

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По словам автора материала, если бы лидеры Евросоюза «прислушивались исключительно к своим сердцам», они бы одобрили членство Украины в блоке на недавнем саммите в Брюсселе. Однако «у европейских лидеров есть не только сердца, но и головы», добавил он, поэтому они склоняются к отрицательному решению.

«В настоящее время предоставление Украине полного членства создаст так много новых проблем для Евросоюза, что блок, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться», — подчеркнул Клут, добавив, что то же самое касается Молдавии, Грузии, Албании и других балканских государств, стоящих в очередь на вступление в ЕС.

Обозреватель указал, что проблемой является не только неготовность экономик и судебных систем этих стран к членству в блоке, но и внутренние противоречия в Европейском союзе между расширением, то есть принятием новых стран, и углублением интеграции внутри объединения.

Клут заключил, что с каждым новым участником Евросоюза — с шести до 27 — управлять становилось все сложнее, не только из-за разницы языков, традиций и национальных интересов, но и в силу отсутствия значимых изменений в договорах, которые позволили бы сохранять слаженность и решать реальные проблемы.