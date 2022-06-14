В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
30 минут назад

Байден продлил санкции против Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Санкции США против властей Белоруссии продлеваются на год, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Байден продлил санкции против Белоруссии
Фото: ReutersReuters

В тексте уведомления, направленного Конгрессу США, говорится, что «режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии» продлен. В качестве причины такого решения указаны «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц», а также «пагубная деятельность и злоупотребления». По мнению Байдена, политика Минска «продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и другие страны Запада хотят продлить конфликт на Украине, чтобы «максимально ослабить Россию». В апреле США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.

В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители