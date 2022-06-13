В Одессе переименуют улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о переименовании в городе улиц, названия которых хоть как-то связаны с Россией. Об этом Труханов написал в соцсетях, указывает ТАСС.

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Речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы! Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы, — сказано в сообщении главы города.

По словам Труханова, окончательное решение о переименовании улиц будут принимать уже депутаты горсовета по рекомендациям историко-топонимической комиссии. Мэр Одессы добавил, что 24 улицы в городе имеют названия на русском языке. Их надо перевести на украинский, а ещё 19 переименовать, так как они связаны с советским прошлым.

В частности, заявил градоначальник, улицам надо вернуть исторические названия, а там, где это невозможно, назвать в честь людей и событий, «достойных увековечивания». Например, это могут быть «площадь Великобритании» и улица «героев Мариуполя».