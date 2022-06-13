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1 час назад

ООН сделала заявление после обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Lenta.ruиещё 3

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление после обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

ООН сделала заявление после обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ООН призывает все стороны, участвующие в боевых действиях на Украине, соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения.

«Ежедневные обстрелы и бомбардировки привели к потерям среди гражданского населения, от боев пострадали районы, расположенные в непосредственной близости от объектов ООН», — подчеркнул он.

Дюжаррик также призвал все стороны конфликта соблюдать нормы международного права и защищать гражданское население. Он отметил, что организация из-за соображений безопасности и бюрократических сложностей ограничена в возможностях оказывать помощь мирному населению.

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Представитель ООН также выразил обеспокоенность из-за данных о боях в Северодонецке, которые «самым серьезным образом» затрагивают оставшихся в этом районе гражданских.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли пять человек. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.

В мире,Стефан Дюжаррик,ООН,
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