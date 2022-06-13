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21 минуту назад

Украина начала подготовку к проведению "Евровидения"

Илья Родин

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в своем Telegram-канале, что власти страны начали необходимую подготовку к проведению в 2023 году конкурса «Евровидение». Об этом пишет ТАСС.

Украина начала подготовку к проведению "Евровидения"
Фото: ReutersReuters

«Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения» 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что украинские власти особое внимание уделяют вопросам безопасности конкурса. Они стараются соблюдать требования Европейского вещательного союза в полном объеме. Тимошенко уточнил при этом, что в подготовке мероприятия участвуют украинские Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

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Политик не рассказал, в каком конкретно городе будет проходить конкурс.

«Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать», - сказал он.

Ранее сообщалось, что победившей на Евровидении-2022 украинской группе Kalush Orchestra выдадут новый хрустальный микрофон взамен проданного ими на аукционе.

В мире,Шоу-бизнес,Кирилл Тимошенко,
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