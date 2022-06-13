Польша попросила у союзников старое вооружение вместо переданного Украине

«Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения», — заявил Дуда, добавив, что это не только вопросы вооружения Польши.