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7 минут назад

В ЕК обсудили позицию по статусу кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело «всестороннюю» дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.

В ЕК провели дискуссию по статусу кандидата в ЕС для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.

В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В мире,Йоханнес Хан,Еврокомиссия,ЕС,
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