В ЕК провели дискуссию по статусу кандидата в ЕС для Украины

Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело «всестороннюю» дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.

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«Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.