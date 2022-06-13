В Киргизии нашли еще один ведущий в Узбекистан секретный тоннель

Спецслужбы Киргизии обнаружили неподалеку от границы с Узбекистаном еще один секретный тоннель для провоза контрабанды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности страны.

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По данным ведомства, объект построили жители приграничных районов двух стран ради переправки валюты и контрабандных товаров. Они уже признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Размеры и другие характеристики объекта при этом пока не уточнили.