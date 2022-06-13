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1 час назад

В Киргизии нашли еще один ведущий в Узбекистан секретный тоннель

Lenta.ru

Спецслужбы Киргизии обнаружили неподалеку от границы с Узбекистаном еще один секретный тоннель для провоза контрабанды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности страны.

В Киргизии нашли еще один ведущий в Узбекистан секретный тоннель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, объект построили жители приграничных районов двух стран ради переправки валюты и контрабандных товаров. Они уже признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Размеры и другие характеристики объекта при этом пока не уточнили.

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Найденный тоннель стал не первым, который киргизские спецслужбы нашли на границе республик. В конце мая один из таких обнаружили в доме психически больного мужчины. В длину объект достигал 270 метров, в высоту — около 1,8 метра. Это позволяло двигаться по нему почти в полный рост.

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