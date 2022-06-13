Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем, пишет The American Conservative.
«Александр Гамильтон в «Записках Федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» — задается вопросом автор публикации.
По его мнению, существует высокий риск, что Байден провалится на промежуточных выборах. Граждане США недовольны растущей инфляцией и напрямую обвиняют в этом Белый дом. Как предположил автор материала, после поражения на промежуточных выборах демократическая партия сама попросит Байдена снять его кандидатуру в 2024 году и выдвинет новых более молодых кандидатов.
«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», — отмечается в публикации.
Ранее экс-врач Белого дома заявил, что состояние Байдена стало проблемой нацбезопасности.