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16 минут назад

Зеленский призвал американских евреев помочь в санкциях против России

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских евреев помочь усилить санкции против России, а также способствовать ускорению поставок оружия в республику. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента.

Зеленский обратился к американским евреям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленского, от этого зависит скорость освобождения «оккупированных районов».

«Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что вы уже существенно помогли. Но вы можете использовать еще больше своего влияния», — обратился украинский лидер к участникам American Jewish Committee Global Forum.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Ранее Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву, а также раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По словам Зеленского, они поддерживают Украину, однако в то же время оценивают меры по ослаблению санкций.

В свою очередь политолог Александр Коньков, комментируя данное обращение, отметил, что мир уже устал от подобных призывов Зеленского. Украинский лидер требует все больше единиц техники и все больше санкций.

В мире,Александр Коньков,Владимир Зеленский,
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