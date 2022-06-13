Посол Украины рассказал, почему беженцы бегут из Германии

"Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам, - сказал он. - И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться". Посол не подкрепил свои слова статистикой.