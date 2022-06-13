Посол Украины рассказал, почему беженцы бегут из Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что многие беженцы уезжают из ФРГ, и призвал задуматься о причинах. С соответствующим заявлением он выступил в ходе дискуссии, организованной газетой Bild, говорится в понедельник в газете.
"Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам, - сказал он. - И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться". Посол не подкрепил свои слова статистикой.
Дискуссия была посвящена в том числе тому, что Германия продолжает закупать у России нефть и газ.
За последние три с половиной месяца в ФРГ прибыли более 800 тыс. беженцев с Украины из-за российской военной спецоперации. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отмечал культуру гостеприимства соотечественников. Подробной статистики по тем, кто уезжает, не ведется.