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40 минут назад

Украинский посол заявил, что многие беженцы уезжают из Германии

ТАССиещё 2

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что многие беженцы уезжают из ФРГ, и призвал задуматься о причинах. С соответствующим заявлением он выступил в ходе дискуссии, организованной газетой Bild, говорится в понедельник в газете.

Посол Украины рассказал, почему беженцы бегут из Германии
Фото: МЗС УкраїниМЗС України

"Многие украинцы уезжают [из ФРГ] уже давно. Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам, - сказал он. - И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах. Когда я слушаю эту дискуссию, я понимаю, почему многие не хотят оставаться". Посол не подкрепил свои слова статистикой.

Украинские беженцы пожаловались на работу по сбору окурков в Польше

Дискуссия была посвящена в том числе тому, что Германия продолжает закупать у России нефть и газ.

За последние три с половиной месяца в ФРГ прибыли более 800 тыс. беженцев с Украины из-за российской военной спецоперации. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отмечал культуру гостеприимства соотечественников. Подробной статистики по тем, кто уезжает, не ведется.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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