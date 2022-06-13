ООН призвала ослабить санкции против КНДР для борьбы с COVID

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить санкции против КНДР для помощи стране в борьбе с коронавирусом. Ее слова передает ТАСС.

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Бачелет выразила обеспокоенность возможным воздействием на права человека в Северной Корее, которое может оказать вспышка COVID-19.

«В отсутствие проведения какой-либо вакцинации, при ограниченной инфраструктуре здравоохранения и нестабильной ситуации с продовольствием, это воздействие может быть серьезным, особенно на уязвимое население», — уточнила она.

По мнению комиссара, частичное ослабление санкций может побудить КНДР к открытию каналов для гуманитарной поддержки, включая присутствие персонала ООН на территории государства.