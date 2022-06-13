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21 минуту назад

ООН призвала ослабить санкции против КНДР для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruиещё 1

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить санкции против КНДР для помощи стране в борьбе с коронавирусом. Ее слова передает ТАСС.

ООН призвала ослабить санкции против КНДР для борьбы с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бачелет выразила обеспокоенность возможным воздействием на права человека в Северной Корее, которое может оказать вспышка COVID-19.

«В отсутствие проведения какой-либо вакцинации, при ограниченной инфраструктуре здравоохранения и нестабильной ситуации с продовольствием, это воздействие может быть серьезным, особенно на уязвимое население», — уточнила она.

По мнению комиссара, частичное ослабление санкций может побудить КНДР к открытию каналов для гуманитарной поддержки, включая присутствие персонала ООН на территории государства.

Ранее сообщалось, что власти китайского города Даньдун попросили жителей закрыть окна, чтобы избежать заражения коронавирусом. Медики не смогли установить цепочку передачи инфекции и пришли к выводу, что виновником обострения ситуации с COVID-19 на этот раз является ветер, который дует со стороны КНДР.

В мире,Мишель Бачелет,ООН,
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