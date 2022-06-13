СМИ раскрыли цель визита Шольца и Макрона в Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и глава Франции Эммануэль Макрон намереваются в четверг, 16 июня, нанести официальный визит в Киев. Они планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы вывоза зерна. Об этом пишет газета La Stampa.
Главы трех государств обсудят важные вопросы международной повестки. В частности, будут подняты темы разминирования портов Украины, создания так называемых «зеленых коридоров», через которые Киев сможет направить свои запасы продовольствия на мировые рынки.
Отмечается, что в настоящее время ни один из руководителей ведущих европейских стран не сообщил о конкретных целях поездки.
Шольц, Макрон и Драги прибудут в Киев в преддверии назначенного на конец июня саммита G7. Глава Италии расскажет на встрече об итогах своего визита в Израиль, куда он отправляется в понедельник, 13 июня, уточняет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что читатели немецких газет крайне резко высказались о грядущей поездке Олафа Шольца на Украину. Они напомнили о том, что украинские политики и дипломаты неоднократно позволяли себе нетолерантные высказывания о Германии.