СМИ раскрыли цель визита Шольца и Макрона в Киев

Фото: Reuters Reuters

Главы трех государств обсудят важные вопросы международной повестки. В частности, будут подняты темы разминирования портов Украины, создания так называемых «зеленых коридоров», через которые Киев сможет направить свои запасы продовольствия на мировые рынки.

Отмечается, что в настоящее время ни один из руководителей ведущих европейских стран не сообщил о конкретных целях поездки.

Шольц, Макрон и Драги прибудут в Киев в преддверии назначенного на конец июня саммита G7. Глава Италии расскажет на встрече об итогах своего визита в Израиль, куда он отправляется в понедельник, 13 июня, уточняет РИА «Новости».