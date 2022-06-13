Лукашенко заявил о необходимости реформировать КГБ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании о необходимости расширить функции Комитета государственной безопасности, передает «Интерфакс».
По его словам, необходимы «не какие-то там легкие изменения», а добавление «каких-то других функций» к ряду «традиционных мероприятий».
«Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует», — рассказал Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявлял на другом совещании, что среди чиновников страны нет олигархов.
До этого он рассказывал, зачем в Белоруссии появилась необходимость создавать народное ополчение.