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1 час назад

Лукашенко заявил о необходимости реформировать КГБ

Газета.Ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании о необходимости расширить функции Комитета государственной безопасности, передает «Интерфакс».

Лукашенко заявил о необходимости реформировать КГБ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, необходимы «не какие-то там легкие изменения», а добавление «каких-то других функций» к ряду «традиционных мероприятий».

«Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует», — рассказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявлял на другом совещании, что среди чиновников страны нет олигархов.

До этого он рассказывал, зачем в Белоруссии появилась необходимость создавать народное ополчение.

В мире,Александр Лукашенко,
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