Лукашенко заявил о необходимости реформировать КГБ

«Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует», — рассказал Лукашенко.