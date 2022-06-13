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57 минут назад

Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом

Деловая газета "Взгляд"

Звезды украинской эстрады в последний момент отказались принимать участие в благотворительном концерте в поддержку Украины в Тбилиси, сославшись на «пророссийский курс грузинского правительства», сообщила телекомпания «Имеди».

Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концертом, который был организован грузинским министерством культуры и спорта и фондом «Спасем Украину», открылся новый Дворец спорта в Тбилиси. Однако около 70 процентов билетов были в итоге возвращены из-за отсутствия украинских исполнителей, которые ранее подтвердили свое участие.

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Грузинские организаторы сообщили, что с украинцами «абсолютно все детали были согласованы заранее, решены все логистические вопросы».

Отказ украинских звезд стал полной неожиданностью. По данным телекомпании «Имеди», продюсеры украинских исполнителей получали сообщения о недружественном отношении Тбилиси к Киеву и о нежелательности визита в Грузию.

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Также, отмечает телекомпания, есть сведения о том, что от выступлений украинцев в Грузии отговаривали советский и грузинский артист и певец Вахтанг Кикабидзе и джазовая певица Нино Катамадзе.

В итоге в Тбилиси выступила только Ольга Полякова, а среди звезд, которые не смогли принять участие по причине, не связанной с политикой, только Тина Кароль, сообщила телекомпания «Имеди».

Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Теа Цулукиани выразила сожаление тем, что «есть группировка в политике, искусстве, которая вредит Грузии».

Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем, в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.

Ранее глава комитета по защите прав человека грузинского парламента Михаил Сарджвеладзе выразил сожаление в связи с позицией Киева, полагающего, что Евросоюз по вопросу предоставления статуса страны-кандидата в ЕС должен сделать преференции для Украины, но не для Грузии и Молдавией.

В мире,Теа Цулукианя,Вахтанг Кикабидзе,Нино Катамадзе,Тина Кароль,Ольга Полякова,ЕС,
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