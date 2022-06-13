Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон резко высказалась в эфире радио France Culture о французском президенте Эммануэле Макроне. Она подвергла критике его политику в отношении России. Кроме того, она выступила категорически против диалога с Москвой. Об этом пишет Le Point.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию», - подчеркнула Хиллари Клинтон.

Клинтон потребовала от западных стран прислушиваться к мнению лидеров Прибалтики и Польши, которые «возможно гораздо яснее видят, какие у Путина цели». Политик считает, что в настоящее время не следует вести диалог, договариваться о чем-либо с Россией.