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47 минут назад

Клинтон подвергла критике Макрона за политику в отношении России

Илья Родин

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон резко высказалась в эфире радио France Culture о французском президенте Эммануэле Макроне. Она подвергла критике его политику в отношении России. Кроме того, она выступила категорически против диалога с Москвой. Об этом пишет Le Point.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию», - подчеркнула Хиллари Клинтон.

Клинтон потребовала от западных стран прислушиваться к мнению лидеров Прибалтики и Польши, которые «возможно гораздо яснее видят, какие у Путина цели». Политик считает, что в настоящее время не следует вести диалог, договариваться о чем-либо с Россией.

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Напомним, что 3 июня глава Франции сказал, что РФ не следует унижать. По его мнению, «однажды военные действия прекратятся» и западным странам придется снова сотрудничать с Москвой.

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