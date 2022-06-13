Мариупольский драмтеатр анонсировал открытие

Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, пообещал временно исполняющий обязанности гендиректора учреждения Илья Солонин. По его словам, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой, передает РИА Новости.
Солонин добавил, что труппы Мариупольского драмтеатра и филармонии города могут объединиться. Либо же филармонию сделают филиалом Донецкой филармонии, уточнил он.
Минобороны РФ ранее сообщило, что драмтеатр в Мариуполе был взорван украинскими военными. В российском военном ведомстве опровергли заявления Киева о том, что к нанесению авиаудара по зданию драматического театра были причастны ВС России.