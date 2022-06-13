Мариупольский драмтеатр анонсировал открытие

Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, пообещал временно исполняющий обязанности гендиректора учреждения Илья Солонин. По его словам, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой, передает РИА Новости.

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Солонин добавил, что труппы Мариупольского драмтеатра и филармонии города могут объединиться. Либо же филармонию сделают филиалом Донецкой филармонии, уточнил он.