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1 час назад

Драмтеатр в Мариуполе пообещали открыть к 10 сентября

BFM.RU

Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, пообещал временно исполняющий обязанности гендиректора учреждения Илья Солонин. По его словам, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой, передает РИА Новости.

Мариупольский драмтеатр анонсировал открытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Солонин добавил, что труппы Мариупольского драмтеатра и филармонии города могут объединиться. Либо же филармонию сделают филиалом Донецкой филармонии, уточнил он.

Минобороны РФ ранее сообщило, что драмтеатр в Мариуполе был взорван украинскими военными. В российском военном ведомстве опровергли заявления Киева о том, что к нанесению авиаудара по зданию драматического театра были причастны ВС России.

В мире,Общество,Верховный суд,Минобороны России,
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