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33 минуты назад

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян

ТАССиещё 3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян среди людей. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по оспе обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нынешняя "вспышка оспы обезьян является необычной и вызывает беспокойство". Заседание комитета даст возможность "оценить, является ли эта вспышка [оспы обезьян] чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе".

Глава организации считает, что необходимо "повышать осведомленность" населения о рисках, связанных с распространением этой болезни, а также о способах снижения рисков. В этой связи ВОЗ опубликовала во вторник временные рекомендации о применении вакцин против этого заболевания. Как подчеркнул Гебрейесус, "ВОЗ не рекомендует проведения массовой вакцинации против оспы обезьян". "Хотя вакцины от оспы обезьян, как ожидается, предоставят определенную защиту, имеются ограниченные клинические данные [на этот счет] и ограниченные поставки [вакцины]".

ВОЗ располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира, заявил гендиректор организации.

"В этом году в ВОЗ поступили сообщения о более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и почти 1 500 случаев с подозрением на это заболевание. Эти сведения пришли из 39 стран, включая семь государств, в которых наличие оспы обезьян обнаруживалось на протяжении лет, и 32 новых затронутых [этой болезнью] стран", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, с начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом. Все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

"Не было сообщений о случаях смерти в новых затронутых [этой болезнью] странах", - констатировал Гебрейесус.

В мире,ВОЗ,
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