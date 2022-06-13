Глава МИД Литвы рассказал о «разочаровании» из-за успехов РФ на Украине

Успехи армии России в специальной военной операции на Украине вызывают «разочарование», сообщает Foreign Policy со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
По словам литовского дипломата, последние события на фронте указывают на низкие шансы «нанести поражения» России.
«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — сказал глава МИД.
Как считает дипломат, Москва также успешно противодействует санкциям западных стран.
«Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», — подчеркнул Ландсбергис.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.