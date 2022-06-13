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27 минут назад

Глава МИД Литвы рассказал о «разочаровании» из-за успехов России на Украине

Елена Прошина

Успехи армии России в специальной военной операции на Украине вызывают «разочарование», сообщает Foreign Policy со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Глава МИД Литвы рассказал о «разочаровании» из-за успехов РФ на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам литовского дипломата, последние события на фронте указывают на низкие шансы «нанести поражения» России.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — сказал глава МИД.

Как считает дипломат, Москва также успешно противодействует санкциям западных стран.

«Они способны выдержать это, и если они смогут стойко переносить давление в долгосрочной перспективе, то это значит, что мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности», — подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.

В мире,Алексей Резников,
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