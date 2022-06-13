В США назвали виновного в обмане РФ по поводу НАТО

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.

Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока. Однако в 1997 году его преемник Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в альянс.