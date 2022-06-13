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27 минут назад

В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО

Lenta.ruиещё 1

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.

В США назвали виновного в обмане РФ по поводу НАТО
Фото: ReutersReuters

Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока. Однако в 1997 году его преемник Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в альянс.

По словам историка, Клинтон обманывал первого российского президента Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в США.

«Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: "Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», — пояснил собеседник издания.

Следующий президент США Джордж Буш-младший «распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», высказался Хомский.

В мире,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Ноам Хомский,Билл Клинтон,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Джордж Буш,НАТО,
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