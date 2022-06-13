Запад обвинили в давлении на арабские страны из-за РФ

Западные страны оказывают давление на арабские государства, требуя голосовать против Москвы на фоне российской специальной операции на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта.

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«Западный мир оказывает на нас давление: "Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте её"», — сказал он.

Абу аль-Гейта отметил, что это давление идет с целью «окружения России».

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут шестое заседание стратегического диалога в Москве в 2023 году.