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25 минут назад

В ФРГ нашли способ скоростной отправки зерна из Украины в ЕС

Ura.Ru

Власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

В ФРГ нашли способ скоростной отправки зерна из Украины в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он, передает газета Handelsblatt. Предполагается, что таким образом из 23 млн тонн зерна, которое хранится на территории Украины, удастся вывезти до 10 млн.

Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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