«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он, передает газета Handelsblatt. Предполагается, что таким образом из 23 млн тонн зерна, которое хранится на территории Украины, удастся вывезти до 10 млн.

Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.