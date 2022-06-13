Польша ведет подготовку к вероятной войне с Россией, сообщил изданию «Украина.ру» политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, это не значит, что Варшава обязательно зайдет на Западную Украину и фактически ее аннексирует, потому что «это дорогая тема». Однако поляки серьезно укрепляют свою армию.
Суздальцев отмечает, что по сравнению с Россией польская армия небольшая, но она больше белорусской в 2,5 раза. Она неплохо обучена, построена по дивизионному принципу, оснащена техникой, как советской, которая неплохо проявляет себя в ходе российско-украинского конфликта, так и современной западной.
«Да, численность польской армии меньше, чем у ВСУ, но она боеспособнее и мотивированнее. Ей ненависть к России прививают с детского сада. Это славянская армия. Это говорит о том, что она будет драться в другом состоянии. Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — отметил эксперт.
Эксперт указал на то, что Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах, так как высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе.