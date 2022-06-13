«Да, численность польской армии меньше, чем у ВСУ, но она боеспособнее и мотивированнее. Ей ненависть к России прививают с детского сада. Это славянская армия. Это говорит о том, что она будет драться в другом состоянии. Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — отметил эксперт.