Члены ВТО подписали заявление по ситуации вокруг Украины

США, Евросоюз и еще более 50 членов Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины и ее последствий для международной торговли.

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"Мы, министры торговли и главы делегаций нижеподписавшихся членов ВТО, встретились сегодня в Женеве по случаю 12-й министерской конференции ВТО, чтобы подтвердить свою полную поддержку народа Украины и солидарность с ним", - говорится в документе, распространенном в воскресенье аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

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По мнению подписавших заявление лиц, нынешняя ситуация, помимо прочего, "оказывает разрушительное воздействие" на украинскую экономику и способность страны вести торговлю.

"Мы серьезно обеспокоены последствиями разрушения [соответствующей инфраструктуры] для Украины и для мировой торговли, в частности это касается поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых на Украине, в том числе сельскохозяйственной продукции, продовольствия, удобрений, подсолнечного масла, важнейших полезных ископаемых. Мы также обеспокоены многочисленными сообщениями о хищениях украинского зерна", - отмечается в тексте.

Авторы документа указали на важность сохранения способности Украины осуществлять торговлю и на необходимость "обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы". Кроме того, в заявлении выражается обеспокоенность по поводу последствий продовольственного кризиса.

"В этом контексте мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту. Мы призываем членов ВТО поступать аналогичным образом и соразмерно своим возможностям, в том числе путем облегчения использования инфраструктуры или упрощения таможенных процедур. <...> Мы также будем искать способы помочь Украине в ее восстановлении, как только позволят обстоятельства", - говорится в тексте.

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и ЕС, повлекли за собой нарушение поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран. С начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Запасов пшеницы, как было отмечено на заседании Совета Безопасности ООН 21 мая, в мире хватит только на 10 недель, а ситуация сейчас хуже, чем в кризисных 2007 и 2008 годах.