Анонсирован визит Байдена в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден посетит Саудовскую Аравию в середине июля в рамках поездки на Ближний Восток. Визит американского лидера анонсировал портал Axios со ссылкой на израильские должностные лица.

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По их данным, сначала глава Соединенных Штатов планирует посетить Израиль и Палестину, а затем отправится в Саудовскую Аравию. В королевство президент прилетит 15 июля. При этом источники портала подчеркнули, что график поездки еще может измениться.

В Белом доме сообщили, что поездка Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию запланирована на июль, однако конкретных дат называть не стали. Отмечается, что визит американского лидера пройдет в контексте важной повестки, которая «направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе».