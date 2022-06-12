Ле Пен обратилась к избирателям после первого тура выборов

Кандидат партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала французских избирателей не давать абсолютное большинство ни партии власти, ни представителям левой оппозиции во втором туре парламентских выборов, который пройдет 19 июня. Об этом она заявила на пресс-конференции после завершения голосования в воскресенье в первом туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

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"В следующее воскресенье важно не позволить [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону получить абсолютное большинство, которым он будет злоупотреблять, применяя свои жесткие и эгоистичные методы, навязывая антисоциальные проекты", - заявила Ле Пен.

Одновременно она высказалась против представителей коалиции левых "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES), назвав их "разрушителями снизу".

"Не выбирайте между теми, кто хочет лишить вас прав, и теми, кто хочет лишить вас вашего имущества", - заявила Ле Пен, призвав не голосовать ни за тех, ни за других, если они обойдут по итогам первого тура кандидатов от ее партии.

Ле Пен выразила уверенность, что выборы не окончены и "Национальное объединение" сможет провести в парламент "десятки депутатов-патриотов". Сама Ле Пен уверенно прошла во второй тур с почти 54% голосов, однако этого не хватило, чтобы одержать победу в первом же туре. 19 июня ей предстоит дуэль с кандидатом от NUPES Марин Тонделье. На фоне крайне низкой явки Ле Пен призвала избирателей мобилизовать усилия через неделю и выразила мнение, что нынешняя избирательная система требует реформирования.